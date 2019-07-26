ФК Львів не визначився, де буде проводити домашні матчі – клуб може кочувати між двома аренами

Генеральний директор ФК Львів Андрій Паньків розповів, де його команда буде проводити домашні матчі УПЛ.

"Розпочинаємо новий сезон. Перші дві гри наш клуб проведе на Арені Львів. Це топові матчі, приймаємо київське Динамо і Шахтар. У подальшому будемо намагатися вирішити питання зі стадіоном щодо проведення наступних матчів чемпіонату.

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У разі чого у нас є запасний стадіон – Україна. Можливий варіант, що половину матчів ми проведемо на Арені Львів, а ще половину – на стадіоні Україна", – цитує Паньківа офіційний сайт ФК Львів.

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До слова, першу частину минулого сезону львівська команда провела на Арені Львів, але з лютого була змушена переїхати на Україну через зміну газону на основному стадіоні.