ФК Львів зіграє проти Динамо та Шахтаря на Арені Львів

Львів визначився з місцем проведення перших двох матчів чемпіонату України сезону 2018/19.

Арена Львів стане домашнім стадіоном для ФК Львів у перших турах нового сезону УПЛ, повідомляє прес-служба клубу.

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Львів'яни зіграють проти Динамо в суботу, 3 серпня. Початок поєдинку о 19:30. Наступного разу команда Богдана Блавацького зіграє вдома з Шахтарем, базовий день проведення матчу – 17 серпня.

Зауважимо, що Львів поки офіційно не анонсував, де будуть проходити домашні матчі команди в наступному сезоні. У другій частині минулого чемпіонату команда грала на стадіоні Україна.

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