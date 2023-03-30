Фіорентина зацікавилась вихованцем Динамо
30 березня 14:54 - Читать на русском
Юний форвард Богдан Попов потрапив на радари відомого італійського клубу.
15-річний нападник зацікавив Фіорентину. Він може приєднатись до юнацької команди, де вже виступає Андрій Лисицький, вихованець Динамо і син колишнього гравця збірної України Віталія, стверджує Dynamo.Kiev.ua.
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Попов є вихованцем столичного клубу та грав на рівні ДЮФЛ. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебрався у Польщу, де виступає за Гурнік. Вважається, що цей клуб має одну з найсильніших академій у країні.
До слова, Богдан доволі непогано почувається у Польщі. У його активі вже 8 м'ячів у чемпіонаті U-17.
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