toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ШАХТАР - ДИНАМО ІНГУЛЕЦЬ - КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фіорентина сенсаційно поступилась аутсайдеру: 31-й тур Серії А, матч неділі

15:30 68 Читать на русском
Фіорентина сенсаційно поступилась аутсайдеру: 31-й тур Серії А, матч неділі
Фіорентина сенсаційно поступилась аутсайдеру: 31-й тур Серії А, матч неділі

В рамках 31-го туру італійського чемпіонату Фіорентина вдома сенсаційно поступилась Фрозіноне. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

 
Даніель Чіофані 84’
84’ Даніель Чіофані

Чемпіонат Італії 2018/2019, 31-й тур

Фіорентина – Фрозіноне – 0:1

Голи: Чіофані, 84

У першому матчі неділі Фіорентина на своєму полі приймала одного з аутсайдерів чемпіонату – Фрозіноне. "Фіолетові" востаннє перемагали ще 6 матчів тому, в той час як "жовто-сині" у минулому турі перервали свою безвиграшну серію, перегравши вдома Парму. Перший тайм пройшов у запеклій боротьбі, де перевагою більше володіла Фіорентина, що, однак, не конвертувалось у забиті м’ячі. Наприкінці другого тайму, після потужних атак Фіорентини, несподівано забив Фрозіноне: Даніель Чіофані після пасу Андреа Пінамонті вивів свою команду вперед і встановив остаточний рахунок.

Відтак Фрозіноне набирає 23 очки і продовжує залишатись на передостанньому місці, а Фіорентина з 39-ма пунктами займає 10 місце.

Італійський гравець завершив кар'єру, інсценувавши своє викрадення на гелікоптері під час матчу – відео дня

Теги
Фіорентина Фіорентина Італія Фрозіноне Фрозіноне Фіорентина - Фрозіноне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
34
хв
Борусія Менхенгладбах
19:00
Вердер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук