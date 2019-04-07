Фіорентина сенсаційно поступилась аутсайдеру: 31-й тур Серії А, матч неділі

В рамках 31-го туру італійського чемпіонату Фіорентина вдома сенсаційно поступилась Фрозіноне. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 31-й тур

Фіорентина – Фрозіноне – 0:1

Голи: Чіофані, 84

У першому матчі неділі Фіорентина на своєму полі приймала одного з аутсайдерів чемпіонату – Фрозіноне. "Фіолетові" востаннє перемагали ще 6 матчів тому, в той час як "жовто-сині" у минулому турі перервали свою безвиграшну серію, перегравши вдома Парму. Перший тайм пройшов у запеклій боротьбі, де перевагою більше володіла Фіорентина, що, однак, не конвертувалось у забиті м’ячі. Наприкінці другого тайму, після потужних атак Фіорентини, несподівано забив Фрозіноне: Даніель Чіофані після пасу Андреа Пінамонті вивів свою команду вперед і встановив остаточний рахунок.

Відтак Фрозіноне набирає 23 очки і продовжує залишатись на передостанньому місці, а Фіорентина з 39-ма пунктами займає 10 місце.

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