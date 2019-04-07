Фиорентина сенсационно уступила аутсайдеру: 31-й тур Серии А, матч воскресенья

В рамках 31-го тура итальянского чемпионата Фиорентина дома сенсационно уступила Фрозиноне. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/2019, 31-й тур

Фиорентина – Фрозиноне – 0:1

Голы: Чиофани, 84

В первом матче воскресенья Фиорентина на своем поле принимала одного из аутсайдеров чемпионата – Фрозиноне. "Фиолетовые" в последний раз побеждали еще 6 матчей назад, в то время как "желто-синие" в прошлом туре прервали свою безвыигрышную серию, обыграв дома Парму. Первый тайм прошел в упорной борьбе, где преимуществом больше владела Фиорентина, что, однако, не конвертировалось в забитые мячи. В конце второго тайма, после мощных атак Фиорентины, неожиданно забил Фрозиноне: Даниэль Чиофани после паса Андреа Пинамонти вывел свою команду вперед и установил окончательный счет.

Фрозиноне набирает 23 очка и продолжает оставаться на предпоследнем месте, а Фиорентина с 39-ю пунктами занимает 10 место.

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