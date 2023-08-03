Півзахисник Фіорентини Гаетано Кастровіллі близький до переїзду в англійську Прем'єр-лігу.

Кастровіллі найближчими днями стане гравцем Борнмута. Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, Фіорентина погодила трансфер своєї "десятки" з англійським клубом. Згідно з джерелом, угоду практично завершено.

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Повідомляється, що Кастровіллі обійдеться "вишням" у 12 мільйонів євро + бонуси. Борнмут уже погодив із гравцем особистий контракт.

Згідно з інсайдером Ніколо Скіри, Кастровіллі підпише контракт до літа 2028 року з окладом у 3 млн євро за сезон. Також гравець може заробити собі додаткові бонуси, у зв'язку з чим його зарплата зросте до 4 млн євро на рік.

Нагадаємо, що Кастровіллі є чинним чемпіоном Європи у складі збірної Італії.