Клуб із Флоренції має намір отримати 20-25 мільйонів євро за 26-річного півзахисника збірної Марокко. Про це повідомляє журналіст Relevo Тоні Хуанмарті.

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Угода Амрабата та Фіорентини розрахована до літа 2024-го, але у контракті є опція продовження ще на один сезон. Минулого року марокканець прагнув перейти до Барселони, проте цього так і не трапилося. Каталонці досі зацікавлені в послугах хавбека. Є ймовірність, що "блаугранас" зроблять ще одну спробу придбати гравця. Керівництво італійської команди пообіцяло Соф'яну сприяти його переходу до Барселони після закінчення сезону, якщо надійде пропозиція.

В поточному сезоні Амрабат провів у складі Фіорентини 45 матчів. В його активі одна результативна передача.

La Fiore tiene un +1 opcional sobre Amrabat. Su precio este verano se iría a los 20-25M. La directiva viola, eso sí, prometió al marroquí que le facilitaría su salida al Barça en verano. — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) May 13, 2023

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