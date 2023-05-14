Клуб из Флоренции намерен получить 20-25 миллионов евро за 26-летнего полузащитника сборной Марокко. Об этом сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти.

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Соглашение Амрабата и Фиорентины рассчитано до лета 2024, но в контракте есть опция продления еще на один сезон. В прошлом году марокканец стремился перейти в Барселону, однако этого так и не случилось. Каталонцы до сих пор заинтересованы в услугах хавбека. Есть вероятность, что "блаугранас" предпримет еще одну попытку приобрести игрока. Руководство итальянской команды пообещало Софьяну содействовать его переходу в Барселону после окончания сезона, если поступит предложение.

В текущем сезоне Амрабат провел в составе Фиорентины 45 матчей. В его активе одна результативная передача.

La Fiore tiene un +1 opcional sobre Amrabat. Su precio este verano se iría a los 20-25M. La directiva viola, eso sí, prometió al marroquí que le facilitaría su salida al Barça en verano. — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) May 13, 2023

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