Фиорентина озвучила цену за лидера, которым интересуется Барселона
Фиорентина определилась за сколько готова отпустить своего хавбека летом.
Клуб из Флоренции намерен получить 20-25 миллионов евро за 26-летнего полузащитника сборной Марокко. Об этом сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти.
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Соглашение Амрабата и Фиорентины рассчитано до лета 2024, но в контракте есть опция продления еще на один сезон. В прошлом году марокканец стремился перейти в Барселону, однако этого так и не случилось. Каталонцы до сих пор заинтересованы в услугах хавбека. Есть вероятность, что "блаугранас" предпримет еще одну попытку приобрести игрока. Руководство итальянской команды пообещало Софьяну содействовать его переходу в Барселону после окончания сезона, если поступит предложение.
В текущем сезоне Амрабат провел в составе Фиорентины 45 матчей. В его активе одна результативная передача.
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