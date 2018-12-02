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Фіорентина – Ювентус – 0:3 – відео голів та огляд матчу

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Фіорентина – Ювентус – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Фіорентина – Ювентус – 0:3 – відео голів та огляд матчу

В матчі 14 туру Серії А Ювентус впевнено розібрався з Фіорентиною. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Чемпіонат Італії 2018/19, 14 тур

Фіорентина – Ювентус – 0:3

Голи: Бентанкур, 31, К'єлліні, 70, Роналду, 79 (пен)

Ювентус виправдав статус фаворита матчу, забивши у ворота Фіорентини три "сухі" м'ячі.

Ювентус на виїзді розгромив Фіорентину: 14 тур Серії А, матчі суботи

Таким чином, Ювентус набрав 40 очок та продовжив лідирувати у Серії А. Фіорентина залишилась десятою з 18 очками.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія14 турАртеміо Франкі (Флоренція)

Фіорентина - Ювентус: Субота 01 грудня 2018

Фіорентина
Матч завершено
0 : 3
Ювентус
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Італія Відеоновини Фіорентина Фіорентина Ювентус Ювентус Фіорентина - Ювентус
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