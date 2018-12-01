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Емполі на виїзді не втримав вольову перемогу над СПАЛом: 14 тур Серії А, матчі суботи

17:59 20 Читать на русском
Емполі на виїзді не втримав вольову перемогу над СПАЛом: 14 тур Серії А, матчі суботи
Емполі святкує забитий гол /твіттер ФК Емполі

В матчі 14 туру Серії А Емполі в більшості не втримав перемогу над СПАЛом. Рахунок та звіт про гру читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 14 тур

СПАЛ – Емполі – 2:2

Голи: Куртіч, 5, 66 – Капуто, 24, Круніч, 43

Вилучення: Ціонек, 49

Фіорентина – Ювентус – початок матчу о 19:00

Сампдорія – Болонья – початок матчу о 21:30

Емполі на виїзді не втримав вольову перемогу над СПАЛом. Куртіч відкрив рахунок вже на 5 хвилині, проте Капуто та Круніч ще до перерви вивели гостей вперед. На початку другої половини Ціонек отримав пряму червону картку, чим суттєво зменшив шанси СПАЛа відігратись. Проте все той же Куртіч на 66 хвилині зрівняв рахунок, принісши нічию СПАЛу.

Ця нічия не змінила турнірного положення команд, СПАЛ з 14 очками лишився п'ятнадцятим, Емполі з 13 пунктами розташувався на сходинку нижче.

Італія14 турПаоло Мацца (Феррара)

СПАЛ - Емполі: Субота 01 грудня 2018

СПАЛ
Матч завершено
2 : 2
Емполі
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Емполі Емполі Італія СПАЛ СПАЛ СПАЛ - Емполі
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19:00
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