Емполі на виїзді не втримав вольову перемогу над СПАЛом: 14 тур Серії А, матчі суботи

В матчі 14 туру Серії А Емполі в більшості не втримав перемогу над СПАЛом. Рахунок та звіт про гру читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 14 тур

СПАЛ – Емполі – 2:2

Голи: Куртіч, 5, 66 – Капуто, 24, Круніч, 43

Вилучення: Ціонек, 49

Фіорентина – Ювентус – початок матчу о 19:00

Сампдорія – Болонья – початок матчу о 21:30

Емполі на виїзді не втримав вольову перемогу над СПАЛом. Куртіч відкрив рахунок вже на 5 хвилині, проте Капуто та Круніч ще до перерви вивели гостей вперед. На початку другої половини Ціонек отримав пряму червону картку, чим суттєво зменшив шанси СПАЛа відігратись. Проте все той же Куртіч на 66 хвилині зрівняв рахунок, принісши нічию СПАЛу.

Ця нічия не змінила турнірного положення команд, СПАЛ з 14 очками лишився п'ятнадцятим, Емполі з 13 пунктами розташувався на сходинку нижче.