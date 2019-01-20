Фіорентина – Сампдорія – 3:3 – відео голів та огляд матчу: Квальярела забив у 10 матчі поспіль

Фіорентина та Сампдорія розписали феєричну нічию в матчі 20 туру Серії А, а форвард Фабіо Квальярела забив у 10 матчі чемпіонату поспіль. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Італія. Серія А, 20 тур

Фіорентина – Сампдорія – 3:3

Голи: Муріель, 34, 70, Песелья, 90+3 – Рамірес, 44, Квальярела, 81 (пен), 85

Фіорентина розписала феєричну нічию із Сампдорією: 20-й тур Серії А, матчі неділі

Фіорентина у матчі 20 туру Серії А вдома приймала Сампдорію. До 70-ї хвилини рахунок тримався нічийним 1:1, але останні 20 хвилин матчу стали справжньою феєрією. Спочатку "фіалки" вийшли вперед зусиллями Луїса Муріеля, потім Фабіо Квальярела оформив дубль, забивши у 10 матчі чемпіонату поспіль. Тепер італієць в 1 поєдинку від досягнення Габріеля Батістути 1994 року. Але на останніх секундах Песелья врятував нічию для Фіорентини.