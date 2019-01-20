Фіорентина розписала феєричну нічию із Сампдорією: 20-й тур Серії А, матчі неділі

В рамках 20-го туру італійського чемпіонату Фрозіноне зазнав нищівної поразки від Аталанти, Фіорентина та Сампдорія влаштували нічийну перестрілку, а СПАЛ та Болонья переможця не виявили.

Чемпіонат Італії, 20-й тур

Фрозіноне – Аталанта – 0:5

Голи: Манчіні, 11, Сапата, 44, 47, 64, 73

СПАЛ – Болонья – 1:1

Голи: Куртіч, 63 – Паласіо, 24

Фіорентина – Сампдорія – 3:3

Голи: Муріель, 34, 70, Песелья, 90+3 – Рамірес, 44 Квальярела, 81 (пен), 85

Кальярі – Емполі – початок о 19:00

Аталанта завітала в гості до Фрозіноне, влаштувавши на його стадіоні справжнє побиття немовлят. Вже на 11-й хвилині Джанлука Манчіні вивів гостей уперед, завершивши подачу з лівого флангу ударом головою, після чого почався індивідуальний перфоменс Дувана Сапати. Наприкінці першого тайму він точно замкнув навіс Маріо Пашаліча, а на старті другого прекрасним ударом низом довів рахунок до розгромного. На цьому колумбієць не зупинився: на 64-й хвилині Сапата гарно відкрився на лівому краю штрафного, отримав пас від Джимшіті та влучно пробив у дальній кут воріт, а на 73-й оформив "покер", перетовривши навіс Пессіни після кутового у п'ятий і останній гол Аталанти у зустрічі.

Фіорентина у рідних стінах провела дуже важкий матч проти Сампдорії, хоча розпочалося все непогано. На 34-й хвилині Лукас Муріель зробив ривок по лівому флангу на півполя та вивів "фіалок" уперед, але через п'ять хвилин Жерсон Родрігес отримав другу жовту та залишив свою команду у меншості. Гості дуже швидко перетворили більшість у гол – це Гастон Рамірес ударом зі штрафного зрівняв рахунок. У другому таймі господарі знову вийшли уперед зусиллями невтомного Лукаса Муріеля, але сил втримати результат не вистачило. На 80-й хвилині атака Сампдорії завершилась фолом у карному майданчику, арбітр призначив пенальті, а Фабіо Квальярела його реалізував. Ще через три хвилини капітан генуезців отримав передачу, відклеївся від захисника та забив третій гол Сампдорії, але вже у компенсований час після розіграшу штрафного низом, подачі на дальню штангу та супутню їй серію рикошетів Херман Песелья встановив остаточний рахунок – 3:3.

СПАЛ приймав Болонью, пропустивши вже на 24-й хвилині після прекрасного удару Паласіо метрів з 20-ти. На 30-й Андреа Петанья міг зрівняти рахунок, однак його постріл з лінії штрафного парирував Скорупскі – втім, СПАЛ явно не здавався. У другому таймі активність господарів призвела до голу Ясміна Куртіча, який потужним пострілом низом з дистанції прошив правий кут. Надалі матч проходив у рівній боротьбі, але забитих голів вболівальники більше не побачили.

Таким чином, Аталанта набрала 31 очко та піднялася на шосту сходинку в турнірній таблиці. Самдорія з 30 заліковими балами залишилась на восьмій, Фіорентина має на одне очко менше та йде десятою, а СПАЛ з 18 пунктами займає шістнадцяте місце. Фрозіноне, залишившись із 10 заліковими балами, продовжив перебування на передостанній позиції.