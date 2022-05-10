Фіорентина – Рома – 2:0 – відео голів та огляд матчу зі сумним підсумком для Маліновського і Ко
08:59 - Читать на русском
Фіорентина впевнено переграла Рому у 36-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
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"Фіалки" почали феєрично і вже на 11 хвилині вели з рахунком 2:0. Це Гонсалес реалізував пенальті, а Бонавентура ефектно пробив у дальній кут. Рома не надто багато шансів мала, щоб відігратись.
Фіорентина впевнено перемогла Рому, закрутивши інтригу в боротьбі за Лігу Європи
Перемога дозволила Фіорентині піднятись на 7 сходинку, посунувши з неї Аталанту. Рома залишилась шостою. Всі три колективи претендують на єврокубки, за два тури до кінця у них по 59 залікових балів. У Лаціо, який йде п'ятим, на 3 очки більше.
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