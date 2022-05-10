"Фіалки" почали феєрично і вже на 11 хвилині вели з рахунком 2:0. Це Гонсалес реалізував пенальті, а Бонавентура ефектно пробив у дальній кут. Рома не надто багато шансів мала, щоб відігратись.

Фіорентина впевнено перемогла Рому, закрутивши інтригу в боротьбі за Лігу Європи

Перемога дозволила Фіорентині піднятись на 7 сходинку, посунувши з неї Аталанту. Рома залишилась шостою. Всі три колективи претендують на єврокубки, за два тури до кінця у них по 59 залікових балів. У Лаціо, який йде п'ятим, на 3 очки більше.