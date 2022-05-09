Програму 36-го туру Серії А закривав дуже важливий матч у Флоренції, де Фіорентина приймала Рому. "Вовки" трималися на шостій позиції у зоні ЛЄ, випереджаючи Аталанту лишень завдяки кращій статистиці особистих зустрічей. Фіорентина ж у випадку перемоги піднялася б на сьому сходинку, порівнявшись з римлянами та бергамасками за набраними балами.

Обидві команди підійшли до поєдинку в не дуже хорошій формі – "джалороссі" не виграли у трьох матчах поспіль, а "фіалки" взагалі зазнали трьох поразок поспіль. Очікувалась дуже напружена битва, однак вже на її початку гості провалились капітально. На 5-й хвилині Рома пропустила з пенальті (його забив Ніко Гонсалес), а на 10-й Фіорентина подвоїла свою перевагу – це Бонавентура спокійно увійшов у штрафний та пробив у дальній нижній кут. 2:0! Флорентійці захопили комфортну перевагу з перших двох ударів у матчі.

Римляни могли відігратись на 20-й хвилині завдяки прямому пострілу Пеллегріні зі стандарту, однак Тераччано витягнув м'яч з-під лівої штанги. Фіорентина відповіла лонгшотом Міленковіча в лівий нижній кут на 37-й, однак Патрісіу виручив "вовків". От, власне, і вся гострота в першому таймі.

По перерві "фіалки" збільшили активність, але на 54-й хвилині вони ледь не пропустили внаслідок подачі з лівого флангу та замикання від Таммі Абрахама. М'яч пройшов над правою дев'яткою. Господарі огризнулись пострілом Амбрабата на 56-й з-за меж штрафного під поперечину – Патрісіу парирував. Після цього гра дещо заспокоїлась.

В середині другого тайму моментів практично не виникало. Фіорентина впевнено тримала контроль над поєдинком, а на 84-й хвилині Малех міг ще й розгром влаштувати – він отримав проникний пас і опинився прямо перед голкіпером, однак переграти його не зумів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу "фіалок" з рахунком 2:0. Флоренція закручує інтригу в битві за Лігу Європи!