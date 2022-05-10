"Фиалки" начали феерично и уже на 11-й минуте вели со счетом 2:0. Это Гонсалес реализовал пенальти, а Бонавентура эффектно пробил в дальний угол. Рома не имела слишком много шансов, чтобы отыграться.

Фиорентина уверенно победила Рому, закрутив интригу в борьбе за Лигу Европы.