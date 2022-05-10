Фиорентина – Рома – 2:0 – видео голов и обзор матча с печальным итогом для Малиновского и Ко
08:59 - Читати українською
Фиорентина уверенно обыграла Рому в 36-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
"Фиалки" начали феерично и уже на 11-й минуте вели со счетом 2:0. Это Гонсалес реализовал пенальти, а Бонавентура эффектно пробил в дальний угол. Рома не имела слишком много шансов, чтобы отыграться.
Фиорентина уверенно победила Рому, закрутив интригу в борьбе за Лигу Европы.
Победа позволила Фиорентине подняться на 7 строчку, сдвинув с нее Аталанту. Рома осталась шестой. Все три коллектива претендуют на еврокубки, за два тура до конца у них по 59 зачетных баллов. У Лацио, который идет пятым, на 3 очка больше.
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