У рамках 10-го туру кваліфікації до чемпіонату світу-2022 збірна Франції переграла команду Фінляндії на виїзді. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Після безгольової гри в першому таймі "триколірні" додали після перерви. Зрештою, гостям вдалося відкрити рахунок на 66-й хвилині. Це Карім Бензема на вході в штрафний майданчик обігрався з Мбаппе й класним пострілом із рикошетом пробив Градецкі.

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А на 76-й уже сам Кіліан утік в прорив лівим флангом, відірвався від опонентів і майстерним ударом поклав м'яч у дальній кут воріт Суомі. Цей гол і загальна перемога не тільки підтвердили лідерство збірної Франції в групі, а й дозволила національній команді України вийти в плей-офф відбору.

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