После безголевой игры в первом тайме "трехцветные" добавили после перерыва. В конце концов гостям удалось открыть счет на 66-й минуте. Это Карим Бензема на входе в штрафную обыгрался с Мбаппе и классным выстрелом с рикошетом пробил Градецки.

Босния и Герцеговина – Украина – 0:2 – видео голов и обзор матча

А на 76-й уже сам Килиан убежал в прорыв левым флангом, оторвался от оппонентов и искусным ударом уложил мяч в дальний угол ворот Суоми. Этот гол и победа целиком не только подтвердили лидерство сборной Франции в группе, но и позволили национальной команде Украины выйти в плей-офф отбора.

Украина выстрадала победу в Боснии – команда Петракова прорвалась в плей-офф отбора ЧМ-2022, сработали замены