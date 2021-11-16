Суперники збірної України зустрічаються у важливому поєдинку кваліфікації. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол24".

Матч Фінляндія – Франція стартує о 21:45 за київським часом паралельно з грою України та Боснії. Від битви в Гельсінкі залежить доля нашої збірної. Перемога фінів залишить нас без шансів на чемпіона світу. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн, а дивитися зустріч у прямому етері можна на каналі "Футбол 2".

Стартові склади команд

Фінляндія: Градецкі – Уронен, Іванов, Вяйсянен, О'Шонессі, Хямяляйнен – Ніссіля, Шюллер, Камара – Пуккі, Лод.

Запасні: Йоронен, Ерікссон, Араюурі, Тойвіо, Тено, Тейлор, Єнсен, Гранлунд, Валакарі, Форсс, Пох'янпало, Нісканен.

Франція: Льоріс – Кунде, Упамекано, Зума – Дюбуа, Чуамені, Рабйо, Дінь – Діабі, Грізманн, Мбаппе.

Запасні: Костіль, Ареоля, Павар, Лангле, Верету, Бен-Єддер, Коман, Канте, Гендузі, Бензема, Лукас, Тео.

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