Соперники сборной Украины встречаются в важном поединке квалификации. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол24".

Матч Финляндия – Франция стартует в 21:45 по Киеву параллельно с игрой Украины и Боснии. От битвы в Хельсинки зависит судьба нашей сборной. Победа финнов оставит нас без шансов на чемпиона мира. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн, а смотреть встречу в прямом эфире можно на канале "Футбол 2".

Стартовые составы команд

Финляндия: Градецки – Уронен, Иванов, Вяйсянен, О'Шонесси, Хямяляйнен – Ниссиля, Шюллер, Камара – Пукки, Лод.

Запасные: Ёронен, Эрикссон, Араюури, Тойвио, Тено, Тейлор, Йенсен, Гранлунд, Валакари, Форсс, Похьянпало, Нисканен.

Франция: Льорис – Кунде, Упамекано, Зума – Дюбуа, Чуамени, Рабьо, Динь – Диаби, Гризманн, Мбаппе.

Запасные: Костиль, Ареоля, Павар, Лангле, Верету, Бен-Йеддер, Коман, Канте, Гендузи, Бензема, Лукас, Тео.

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