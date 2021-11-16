Боснія і Герцеговина приймає Україну в останньому турі Європейської кваліфікації на Чемпіонат світу 2022. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Де дивитися матч Боснія і Герцеговина – Україна онлайн? Поєдинок транслюють відразу на кількох платформах. За наявності платної підписки зустріч можна переглянути на oll.tv та MEGOGO. Крім цього, двобій покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1". На останньому о 20:30 почне вою роботу студія "Головна команда", яка також підсумує гру відразу по її завершенні. Сам матч, як і онлайн-трансляція Боснія і Герцеговина – Україна на "Футбол 24", стартує о 21:45. Команда Петракова на 2 бали відстала від фінів, які у паралельній грі приймають Францію. Боснійці втратили всі шанси навіть на друге місце. "Синьо-жовтим" потрібна впевнена перемога над господарями і хоча б нічия від французів.

Боснія і Герцеговина – Україна: анонс і прогноз на вирішальний матч відбору до ЧС-2022

Відзначаємо, що у стартовий склад господарів потрапив Нікола Васіль, який розривав УПЛ у складі Зорі, а зараз грає за німецький Санкт-Паулі. Натомість забракло головних зірок боснійців – Джеко, Колашінаца та П'яніча.

Боснія і Герцеговина: Васіль – Сушіч, Ковачевіч (к), Хаджикадуніч, Ахмедходжіч – Прціч, Хаджиахметовіч, Гояк – Менало, Деміровіч, Стевановіч

Україна: Бущан – Тимчик, Забарний, Матвієнко,Соболь – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Ярмоленко (к), Циганков – Яремчук