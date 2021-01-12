Нападник Сент-Трюйдена Олександр Філіппов прокоментував інформацію про те, що цієї зими він може покинути бельгійський клуб.

"Це все припущення бельгійських газет. Зараз для мене, ясна річ, важка ситуація. Мене запрошував один тренер, при якому я грав і досить добре, але прийшов новий наставник, який зовсім не бачить мене в складі.

''Відібрати місце в Куртуа – неможливо": провідний іспанський журналіст дав пораду Луніну

Статистика у мене непогана. На тренуваннях всі мною задоволені, а на матчі чомусь не ставлять. Якщо чесно, то трохи дивна для мене ситуація. Але, попри все це, я працюю, вірю і чекаю свого шансу", – цитує Філіппова Footboom.

Нагадаємо, Філіппов приєднався до Сент-Трюйдена наприкінці вересня. За цей час нападник провів 11 матчів, записавши до свого активу гол та 4 асисти.

"Це була справжня шоколадка": Маліновський затьмарив мертвого конкурента – компліменти для українця від італійських ЗМІ