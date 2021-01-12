Нападающий Сент-Трюйдена Александр Филиппов прокомментировал информацию о том, что этой зимой он может покинуть бельгийский клуб.

"Это все предположения бельгийских газет. Сейчас для меня, конечно, тяжелая ситуация. Меня приглашал один тренер, при котором я играл и довольно хорошо, но пришел новый наставник, который совсем не видит меня в составе.

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Статистика у меня неплохая. На тренировках все мной довольны, а на матчи почему-то не ставят. Если честно, то немного странная для меня ситуация. Но, несмотря на все это, я работаю, верю и жду своего шанса", – цитирует Филиппова Footboom.

Напомним, Филиппов присоединился к Сент-Трюйдену в конце сентября. За это время нападающий провел 11 матчей, записав в свой актив гол и 4 ассиста.

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