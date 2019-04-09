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Фігу закликав Моурінью повернутись в Серію А, запропонувавши скандальному фахівцю 2 варіанти

12:56 509 Читать на русском
Фігу закликав Моурінью повернутись в Серію А, запропонувавши скандальному фахівцю 2 варіанти
Луїш Фігу та Жозе Моурінью / Фото The Telegraph

Легендарний Луїш Фігу дав кілька порад Жозе Моурінью щодо продовження тренерської кар'єри.

"Як колишній гравець Інтера, я пораджу Моурінью повернутися в Італію. Якщо ж не в Інтер, то можна Рому очолити. Це теж чудова команда.

Моурінью натякнув, де може продовжити кар'єру – в цьому чемпіонаті португалець ще не працював

Але тільки сам Моурінью може дати точну відповідь. Це його особисте рішення", – цитує Фігу Sky Italia.

Нагадаємо, за свою ігрову кар'єру Фігу встиг пограти за кількох європейських грандів, серед яких: Барселона, Реал та Інтер.

Після звільнення з посади наставника Манчестер Юнайтед у грудні 2018-го, Жозе Моурінью залишається поки без роботи.

"Я не хочу постійного конфлікту". Жозе Моурінью – про "структурну емпатію", ідеальний клуб і повернення до тренерства

Теги
Італія Інтер Інтер Жозе Моурінью Жозе Моурінью Луїш Фігу Рома Рома
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