За результатами опитування, 75% гравців виступили за те, аби чемпіонати світу проводились не частіше, ніж раз у 4 роки, повідомляє The Guardian.

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У Європі та Азії нинішню модель проведення турніру підтримали 77 відсотків футболістів, в Америці – 63%, а у Африці – 49%. Загалом, в опитуванні взяли участь 1000 чинних гравців.

Нагадаємо, що ФІФА активно просуває ідею проведення чемпіонатів світу кожні два роки. Головними противниками виступають УЄФА та КОНМЕБОЛ.

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