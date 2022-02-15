Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела опрос среди игроков по поводу более частого проведения чемпионатов мира.

По результатам опроса, 75% игроков выступили за то, чтобы чемпионаты мира проводились не чаще раза в 4 года, сообщает The Guardian.

ФИФА раскрыла финансовую выгоду от проведения ЧМ каждые 2 года – Украина будет претендовать на лакомый кусок

В Европе и Азии нынешнюю модель турнира поддержали 77 процентов футболистов, в Америке – 63%, а в Африке – 49%. В общем, в опросе приняли участие 1000 действующих игроков.

Напомним, что ФИФА активно продвигает идею проведения чемпионатов мира каждые два года. Главными противниками выступают УЕФА и КОНМЕБОЛ.

"Ми не боїмося Росію, бо маємо ліву ногу Маліновського": гол українця порвав Італію, Руслана порівняли з ядерною зброєю