ФІФА значно посилить покарання за прояви расизму

Прихильники расистських витівок дорого розплачуватимуться за свої дії.

Відтепер за прояви расизму на футбольному полі порушники отримуватимуть дискваліфікацію на 10 матчів, повідомляє ESPN.

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Нова міра покарання розпочне діяти вже з наступного тижня. Варто відзначити, попередній термін дискваліфікації за расизм складав 5 днів.

Нагадаємо, гучний скандал розгорівся під час матчу відбору на Євро-2020 Чорногорія – Англія (1:5), де місцеві фанати вигукували з трибун расистські гасла на адресу гравців "трьох левів".

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