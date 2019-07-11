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ФИФА значительно ужесточит наказание за проявление расизма

21:29 24 Читати українською
ФИФА значительно ужесточит наказание за проявление расизма
Say no to racism / Фото FIFA

Сторонники расистских выходок будут дорого расплачиваться за свои действия.

Теперь за проявление расизма на футбольном поле нарушители будут получать дисквалификацию на 10 матчей, сообщает ESPN.

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Новая мера наказания начнет действовать уже со следующей недели. Стоит отметить, предыдущий срок дисквалификации за расизм составлял 5 дней.

Напомним, громкий скандал разгорелся во время матча отбора на Евро-2020 Черногория – Англия (1: 5), где местные фанаты выкрикивали с трибун расистские лозунги в адрес игроков "трех львов".

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