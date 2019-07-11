ФИФА значительно ужесточит наказание за проявление расизма

Сторонники расистских выходок будут дорого расплачиваться за свои действия.

Теперь за проявление расизма на футбольном поле нарушители будут получать дисквалификацию на 10 матчей, сообщает ESPN.

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Новая мера наказания начнет действовать уже со следующей недели. Стоит отметить, предыдущий срок дисквалификации за расизм составлял 5 дней.

Напомним, громкий скандал разгорелся во время матча отбора на Евро-2020 Черногория – Англия (1: 5), где местные фанаты выкрикивали с трибун расистские лозунги в адрес игроков "трех львов".

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