ФИФА значительно ужесточит наказание за проявление расизма

Лига Европы — 22:07 219
-
Лига Европы, 1-й квалификационный раунд: результаты матчей (LIVE)
-
Ярмоленко сыграл первый матч после тяжелой травмы и помог Вест Хэму победить на сборах АльтахАнглия — 20:36 405
-
Шахтер проиграл АПОЭЛу в заключительном матче на сборахУкраина — 20:18 407
-
Грандиозное приобретение на замену Роббери, зависимость от Неймара, Вернер может уйти из рук – все о трансферах БаварииГермания — 19:19 412
-
"Людей хвилюють лише мої гроші": історія аргентинського "Бекхема", який надихнув екс-лідера Шахтаря рекордною зарплатоюМир — 18:30 406