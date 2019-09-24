Результати голосування FIFA The Best-2019 – трійка лідерів сильно відірвалась від інших

ФІФА оприлюднила остаточні результати голосування у голосуванні FIFA The Best-2019.
Переможець номінації Ліонель Мессі набрав 46 балів. Другим став Вірджіл Ван Дейк, в активі у якого 38 голосів. Третій – португалець Кріштіану Роналду (36 балів).
Мессі обрав Мане та Роналду у голосуванні FIFA The Best-2019, ван Дейк подарував аргентинцю максимум балів
Топ-10 виглядає наступним чином:
1. Ліонель Мессі (Барселона) – 46
2. Вірджіл Ван Дейк (Ліверпуль) – 38
3. Кріштіану Роналду (Ювентус) – 36
4. Мохамед Салах (Ліверпуль) – 26
5. Садьйо Мане (Ліверпуль) – 23
6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 17
7-8. Френкі Де Йонг (Аякс/Барселона) – 16
7-8. Еден Азар (Челсі/Реал) – 16
9. Маттейс Де Лігт (Аякс/Ювентус) – 9
10. Харрі Кейн (Тоттенхем) – 5.
Клопп – найкращий тренер 2019 року за версією ФІФА