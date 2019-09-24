toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ГРАВЕЦЬ РОКУ ФІФА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

Результати голосування FIFA The Best-2019 – трійка лідерів сильно відірвалась від інших

00:54 131 Читать на русском
Результати голосування FIFA The Best-2019 – трійка лідерів сильно відірвалась від інших
Ліонель Мессі / твіттер ФІФА

ФІФА оприлюднила остаточні результати голосування у голосуванні FIFA The Best-2019.

Переможець номінації Ліонель Мессі набрав 46 балів. Другим став Вірджіл Ван Дейк, в активі у якого 38 голосів. Третій – португалець Кріштіану Роналду (36 балів).

Мессі обрав Мане та Роналду у голосуванні FIFA The Best-2019, ван Дейк подарував аргентинцю максимум балів

Топ-10 виглядає наступним чином:

1. Ліонель Мессі (Барселона) – 46

2. Вірджіл Ван Дейк (Ліверпуль) – 38

3. Кріштіану Роналду (Ювентус) – 36

4. Мохамед Салах (Ліверпуль) – 26

5. Садьйо Мане (Ліверпуль) – 23

6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 17

7-8. Френкі Де Йонг (Аякс/Барселона) – 16

7-8. Еден Азар (Челсі/Реал) – 16

9. Маттейс Де Лігт (Аякс/Ювентус) – 9

10. Харрі Кейн (Тоттенхем) – 5.

Клопп – найкращий тренер 2019 року за версією ФІФА

blog_ava
Ярмоленко стає безжальним за двох умов: українець вразив англійські ЗМІ, забивши МЮ – цікаве відкриття у його грі
23 вересня
12953
Теги
Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Садьйо Мане Садьйо Мане Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Френкі де Йонг Френкі де Йонг Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Еден Азар Еден Азар Харрі Кейн Харрі Кейн Мохамед Салах Мохамед Салах Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
37
хв
Барселона
22:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук