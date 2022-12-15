Клубний чемпіонат світу зазвичай проходить у грудні, однак у цьому році турнір мусили перенести через ЧС-2022 в Катарі. Відбудеться він з 1 по 11 лютого 2023-го.

Наразі мало відомо про Клубний ЧС. Не оголошено навіть місце проведення. ФІФА винесе рішення 16 грудня. За інформацією Sportschau, господарем турніру стане Марокко.

Марокко вже двічі приймало Мундіаль серед клубів – у 2013 та 2014 роках. У 2014-му трофей виграв Реал, який і візьме участь в наступному розіграші.

Суперниками Мадрида стануть Фламенго (переможець Копа Лібертадорес), Сіетл Саундерс (переможець ЛЧ КОНКАКАФ), Окленд Сіті (переможець ЛЧ Океанії), Відад (переможець африканської ЛЧ), переможець азійської ЛЧ, який ще не визначився, та команда-господар, очевидно з Марокко.

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