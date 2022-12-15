Клубный Мундиаль состоится в следующем году на севере Африки.

Клубный чемпионат мира обычно проходит в декабре, однако в этом году турнир перенесли из-за ЧМ-2022 в Катаре. Состоится он с 1 по 11 февраля 2023-го.

Пока что мало известно о Клубном ЧМ. Не объявлено даже место проведения. ФИФА вынесет решение 16 декабря. По информации Sportschau, хозяином турнира станет Марокко.

Марокко уже дважды принимало Мундиаль среди клубов – в 2013 и 2014 годах. В 2014 году трофей выиграл Реал, который и примет участие в следующем розыгрыше.

Соперниками Мадрида станут Фламенго (победитель Копа Либертадорес), Сиэтл Саундерс (победитель ЛЧ КОНКАКАФ), Окленд Сити (победитель ЛЧ Океании), Видад (победитель африканской ЛЧ), победитель азиатской ЛЧ, который еще не определился, и команда-хозяин, очевидно из Марокко.

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