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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ШАХТАР - ЛІОН РІВЕР ПЛЕЙТ - БОКА ХУНІОРС

Визначились всі учасники Клубного чемпіонату світу 2018

12:20 1360 Читать на русском
Визначились всі учасники Клубного чемпіонату світу 2018
ФК Рівер Плейт / соцмережі

Аргентинський Рівер Плейт виграв Кубок Лібертадорес та став останнім учасником Клубного чемпіонату світу.

Всі учасники Клубного ЧС:

Реал – переможець Ліги чемпіонів УЄФА

Рівер Плейт – переможець Кубка Лібертадорес

Есперанс – переможець Ліги чемпіонів КАФ

Гвадалахара – переможець Ліги чемпіонів КОНКАКАФ

Касіма Антлерс – переможець Ліги чемпіонів АФК

Тім Веллінгтон – переможець Ліги чемпіонів ОФК

Аль-Айн – господар турніру

Рівер Плейт здолав Боку Хуніорс в екстра-таймі та виграв Кубок Лібертадорес

Турнір пройде з 12 по 22 грудня в ОАЕ. Рівер Плейт зустрінеться з переможцем поєдинку Есперанс – Тім Веллінгтон/Аль-Айн. А мадридський Реал зіграє з переможцем пари Касіма Антлерс – Гвадалахара.

Теги
Світ Реал Мадрид Реал Мадрид Головне Клубний чемпіонат світу Рівер Плейт Рівер Плейт Касіма Аль-Айн Аль-Айн Чівас Гвадалахара Есперанс Есперанс
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