Перед матчем першого туру групового етапу ЧС-2022 у роздягальні збірної Сербії опинився прапор, на якому Косово було зображено частиною Сербії. На полотні була також фраза: "Не здаватися!"

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Після скарги федерації футболу Косово ФІФА відреагувала на інцидент та оштрафувала сербську федерацію футболу на 20 000 швейцарських франків (або 21,3 тисяч доларів). Про це повідомляє AP News.

Також ФІФА оштрафувала хорватську федерацію футболу на 53 тисячі доларів – за банер уболівальників "картатих" на матчі з Канадою на адресу воротаря суперника Мілана Боряна.

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