Під час матчу 2-го туру групового етапу ЧС-2022 між Хорватією та Канадою (4:1) уболівальники "картатих" вивісили банер, який образив воротаря канадської збірної Мілана Боряна. Про це повідомляє журналіст Сем Стріт.

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На банері було зображено логотип американської компанії з виробництва сільськогосподарської, будівельної та лісозаготівельної техніки John Deere, слоган якої звучить так: "Ніщо не біжить так, як Дір". При цьому слово "Deere" (прізвище засновника) натякає на оленя (a deer), який зображений на логотипі компанії.

Вболівальники "картатих" написали на банері "Книн-95" і замість напису "Deere" помістили прізвище Боряна. Вийшла наступна фраза: "Книн-95. Ніщо так не бігає, як Борян".

Книн – рідне місто воротаря, а сам банер є посиланням на переможну для хорватів операцію "Буря" проти сепаратистів у 1995 році, в результаті якої маленький Мілан Борян, як і більшість сербів з Хорватії, були змушені залишити свої будинки.

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