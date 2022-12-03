Головний тренер збірної Сербії Драган Стойковіч дозволив собі непристойну лайку під час гри зі Швейцарією в матчі 3-го туру ЧС-2022.

Коли серби забили другий гол, Стойковіч святкуючи сказав "Тр**ав албанських та косоварських матерів", що зафіксували камери.

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Відреагувала на це колишня міністерка закордонних справ Косова Меліса Харадінай у твіттері, яка вже звернулась до ФІФА щодо цього інциденту. Це не єдиний інцидент у матчі – фанати збірної Сербії скандували "Вбивай албанців", дратуючи таким чином гравців збірної Швейцарії албанського походження.

На щастя, більше збірну Сербії на ЧС-2022 ми не побачимо – після поразки від Швейцарії вони посіли останнє місце в групі G та вилетіли з Мундіалю.

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"JEBEM VAM MAMU ŠIPTARSKU U PIČKU" ... DRAGAN STOJKOVIĆ



pic.twitter.com/cNfsQvpGo4 — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) December 2, 2022