Нещодавно поляк отримав подарунок від співвітчизника – польського репера Куби Грабовскі, більше відомого під псевдонімом Quebonafide. Музикант власноруч виготовив і презентував Роберту копію призу з кубиків LEGO.

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А тепер Лєвандовскі вирішили порадувати уболівальники збірної Польщі. Цього разу приз виглядав значно респектабельніше і дуже схожим на оригінальну нагороду. Автором ідеї став фан Марчін із Кракова. "Ця думка спонтанно виникла у мене в голові, коли я дізнався, що Роберт не отримає свій приз через пандемію коронавірусу. Я вирішив передати цей м'яч Лєвандовскі від усіх уболівальників польської збірної, бо він – чудовий футболіст", – сказав Марчін.

Нагадаємо, видання France Football відмовилося від вручення "Золотого м'яча" у 2020 році, і саме Лєвандовскі вважався головним претендентом на нагороду.

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