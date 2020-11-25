ФИФА объявила 11 номинантов на премию The Best 2020
ФИФА определилась со списком претендентов на звание лучшего игрока по итогам года.
За награду FIFA The Best 2020 среди мужчин будут бороться 11 игроков, сообщает официальный сайт федерации.
Левандовски получил уже второй "золотой" мяч за месяц
– Тьяго Алькантара (Испания, Бавария/ Ливерпуль);
– Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус);
– Кевин де Брюйне (Бельгия, Манчестер Сити);
– Лионель Месси (Аргентина, Барселона);
– Роберт Левандовски (Польша, Бавария);
– Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль);
– Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль);
– Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль);
– Серхио Рамос (Испания, Реал);
– Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ);
– Неймар (Бразилия, ПСЖ).
Голосование продлится до 9 декабря, а церемония вручения состоится 17-го. В прошлом году награду получил Лионель Месси.
"У Динамо отримав п'ять "Волг": Лобановський, дзвінок Суркіса, під дулом автомата – інтерв'ю з володарем Золотого м'яча