Ліонель Скалоні став найкращим тренером 2022 року за версією ФІФА. 44-річний фахівець набрав більше голосів, ніж Карло Анчелотті та Пеп Гвардіола.

Скандальний чемпіон світу став найкращим голкіпером 2022 року

Під його керівництвом збірна Аргентини виграла чемпіонат світу-2022. У середині року "альбіселестес" додали до своєї колекції ще один трофей – команда Скалоні розгромила Італію у рамках Фіналіссіми.

Скалоні очолює збірну Аргентини з 2018-го. Це перша самостійна робота Ліонеля на високому рівні, раніше він був асистентом у Сампаолі. Скалоні створив комфортні умови для Мессі та інтегрував у збірну молодь.