ФІФА назвала найкращого тренера 2022 року
Ліонель Скалоні отримав престижну нагороду після великих успіхів зі збірною Аргентини.
Ліонель Скалоні став найкращим тренером 2022 року за версією ФІФА. 44-річний фахівець набрав більше голосів, ніж Карло Анчелотті та Пеп Гвардіола.
Скандальний чемпіон світу став найкращим голкіпером 2022 року
Під його керівництвом збірна Аргентини виграла чемпіонат світу-2022. У середині року "альбіселестес" додали до своєї колекції ще один трофей – команда Скалоні розгромила Італію у рамках Фіналіссіми.
Скалоні очолює збірну Аргентини з 2018-го. Це перша самостійна робота Ліонеля на високому рівні, раніше він був асистентом у Сампаолі. Скалоні створив комфортні умови для Мессі та інтегрував у збірну молодь.
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