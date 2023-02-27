ФИФА назвала лучшего тренера 2022 года
Лионель Скалони получил престижную награду после больших успехов со сборной Аргентины.
Лионель Скалони стал лучшим тренером 2022 года по версии ФИФА. 44-летний специалист набрал больше голосов, чем Карло Анчелотти и Пеп Гвардиола.
Скандальный чемпион мира стал лучшим голкипером 2022 года
Под его руководством сборная Аргентины выиграла чемпионат мира-2022. В середине года "альбиселестес" добавили в свою коллекцию еще один трофей – команда Скалони разгромила Италию в рамках Финалиссимы.
Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018-го. Это первая самостоятельная работа Лионеля на высоком уровне, раньше он был ассистентом у Сампаоли. Скалони создал комфортные условия для Месси и интегрировал в сборную молодежь.
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