Раніше повідомлялося, що Шахтар вимагає від ФІФА відшкодування збитків на суму 50 мільйонів євро. Донецький клуб подав документи до Спортивного арбітражного суду (CAS), оскаржуючи рішення ФІФА, яке дозволило іноземним футболістам в односторонньому порядку призупиняти свої контракти в Україні.

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Шахтар намагався за допомогою УЄФА зв'язатися з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, щоб уникнути судового розгляду і домовитися про врегулювання ситуації. Проте, відповіді не було. "ФІФА не захотіла спілкуватися і не захотіла сідати за стіл переговорів. Шахтар отримав непрямі повідомлення про те, що ФІФА готова йти до суду", – цитує Сергія Палкіна The Athletic.

ФІФА не прокоментувала ці слова. Водночас організація вкотре повторила формальну заяву, що перебуває в регулярному контакті з ключовими футбольними стейкхолдерами в Україні. Прохання The Athletic уточнити, з ким саме ФІФА контактує в Україні, організація також залишила без відповіді.

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