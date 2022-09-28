Ранее сообщалось, что Шахтер требует от ФИФА возмещения убытков на сумму 50 миллионов евро. Донецкий клуб подал документы в Спортивный арбитражный суд (CAS), оспаривая решение ФИФА, которое позволило иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты в Украине.

Шахтер подал иск в CAS против ФИФА – "горняки" требуют 50 миллионов евро компенсации

Шахтер пытался с помощью УЕФА связаться с президентом ФИФА Джанни Инфантино, чтобы избежать судебного разбирательства и договориться об урегулировании ситуации. Тем не менее, ответа не последовало. "ФИФА не захотела общаться и не захотела садиться за стол переговоров. Шахтер получил косвенные сообщения о том, что ФИФА готова идти в суд", – цитирует Сергея Палкина The Athletic.

ФИФА не прокомментировала эти слова. В то же время организация в очередной раз повторила формальное заявление, что находится в регулярном контакте с ключевыми футбольными стейкхолдерами в Украине. Просьбу The Athletic уточнить, с кем именно ФИФА контактирует в Украине, организация также оставила без ответа.

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