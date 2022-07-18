Шахтар готується до судового процесу проти ФІФА і вже передав всі необхідні документи генеральному директору Спортивного арбітражного суду (CAS) Маттьє Рібу, повідомляє The Athletic.

Шахтар судитиметься з ФІФА через правило, яке б'є по Україні – журналіст назвав вражаючу суму компенсації

"Гірники" прагнуть отримати суттєву компенсацію за зірвані трансфери. За інформацією джерела, гендиректор Сергій Палкін озвучив суму в розмірі 50 млн євро – саме стільки втратив Шахтар через зрив продажу чотирьох іноземних гравців ("завдяки" дозволу ФІФА заморожувати чинні контракти на рік).

За словами функціонера, нещодавні правки (реєстрація футболістів з УПЛ, які призупинили угоди, лише після 1 серпня) не принесли жодної користі, а президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно не відповів на жоден з особистих листів. Окрім виплати компенсації, Шахтар просить скасувати постанову ФІФА та покрити судові витрати клубу.

У донецькому клубі зазначили, що не зможуть розрахуватися з іншими європейськими командами за попередні трансфери, якщо не будуть спроможні продавати своїх футболістів.

Нагадаємо, на момент оголошення скандального правила у Шахтарі на контрактах було 14 легіонерів. Після початку російсько-української війни "гірники" через економічні проблеми вирішили продати декількох іноземців, однак переговори з низкою закордонних клубів були зірвані – останні вирішили скористатись вердиктом ФІФА і забрати гравців безкоштовно.

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