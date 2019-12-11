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ФІФА готує позов проти Платіні та Блаттера

20:04 310 Читать на русском
ФІФА готує позов проти Платіні та Блаттера
Мішель Платіні / Фото AP

Міжнародна федерація футболу має намір поповнити свій бюджет з кишені колишнього очільника організації.

У ФІФА розглядають можливість звернутись з позовом до суду проти екс-президента організації Йозефа Блаттера та колишнього керівника УЄФА Мішеля Платіні, повідомляє Sky Sports.

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В організації хочуть отримати від колишніх функціонерів 1,8 млн євро компенсації за мотивами подій 2011 року. Нагадаємо, тодішній президент ФІФА Йозеф Блаттер неправомірно перевів на рахунки Платіні 2 млн швейцарських франків, за що обох високопосадовців відсторонили від футболу на 6 та 4 роки відповідно.

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Теги
Світ ФІФА Йозеф Блаттер Мішель Платіні Джанні Інфантіно
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