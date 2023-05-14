Наполі в статусі чемпіона Італії завітав в гості до Монци. Лучано Спаллетті дав відпочинок деяким гравцям, оскільки всі свої завдання на сезон неаполітанці вже виконали. Несподівано Наполі поступився в гостях, пропустивши два голи.

Наполі у статусі чемпіона Італії несподівано поступився Монці – партенопейці постраждали від свого колишнього форварда

Монца піднялася з 12 сходинки на 9, поступаючись Фіорентині тільки через гіршу різницю забитих та пропущених. Команда Берлусконі не програє сім матчів поспіль в рамках чемпіонату Італії.