Фіаско чемпіона Італії у відеоогляді матчу Монца – Наполі – 2:0
22:21 - Читать на русском
Монца зуміла переграти Наполі в рамках 35-му туру Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
Наполі в статусі чемпіона Італії завітав в гості до Монци. Лучано Спаллетті дав відпочинок деяким гравцям, оскільки всі свої завдання на сезон неаполітанці вже виконали. Несподівано Наполі поступився в гостях, пропустивши два голи.
Наполі у статусі чемпіона Італії несподівано поступився Монці – партенопейці постраждали від свого колишнього форварда
Монца піднялася з 12 сходинки на 9, поступаючись Фіорентині тільки через гіршу різницю забитих та пропущених. Команда Берлусконі не програє сім матчів поспіль в рамках чемпіонату Італії.
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