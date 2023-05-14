Монца сумела переиграть Наполи в рамках 35-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".

Наполи в статусе чемпиона Италии приехал в гости в Монцу. Лучано Спаллетти дал отдых некоторым игрокам, поскольку все свои задания на сезон неаполитанцы уже выполнили. Неожиданно Наполи уступил в гостях, пропустив два гола.

Наполи в статусе чемпиона Италии неожиданно уступил Монцы – партенопейцы пострадали от своего бывшего форварда

Монца поднялась с 12 ступени на 9, уступая Фиорентине только из-за худшей разницы забитых и пропущенных. Команда Берлускони не проигрывает семь матчей подряд в рамках чемпионата Италии.