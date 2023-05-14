Фиаско чемпиона Италии в видеообзоре матча Монца – Наполи – 2:0
22:21 - Читати українською
Монца сумела переиграть Наполи в рамках 35-го тура Серии А. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
Наполи в статусе чемпиона Италии приехал в гости в Монцу. Лучано Спаллетти дал отдых некоторым игрокам, поскольку все свои задания на сезон неаполитанцы уже выполнили. Неожиданно Наполи уступил в гостях, пропустив два гола.
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Монца поднялась с 12 ступени на 9, уступая Фиорентине только из-за худшей разницы забитых и пропущенных. Команда Берлускони не проигрывает семь матчей подряд в рамках чемпионата Италии.
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