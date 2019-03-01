ФФУ передала до УЄФА всі документи та гарантії в рамках заяви на проведення в Харкові матчу за Суперкубок УЄФА

Федерація футболу України вчасно отримала та передала до УЄФА всі необхідні матеріали для оформлення заявки на проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2021 року в Харкові.

Про це сайту ffu.ua розповів перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

За його словами, мова, зокрема, йде про гарантії щодо реалізації цього проекту, які надала Харківська обласна державна адміністрація під керівництвом Юлії Світличної, Харківська обласна рада, Харківська міська рада, а також адміністрація аеропорту Харкова та керівництво КП "ОСК "Металіст".

"Проведена дуже змістовна й надзвичайно важлива робота. Від імені Федерації футболу України щиро вдячний і голові ОДА Юлії Світличній, керівництву обласної і міської рад, адміністрації аеропорту Харкова й стадіону "Металіст" за злагодженість дій, підготовлені документи та надані УЄФА гарантії того, що регіон готовий докласти необхідних зусиль для організації футбольного свята найвищого рівня, яким, безумовно, був у 2018 році фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Києві", – відзначив Вадим Костюченко.

"Усі документи та гарантії підготовлені та оформлені належним чином. Немає жодних сумнівів, що Харків зможе організувати фінал Суперкубку на рівні з фіналом Ліги чемпіонів УЄФА в Києві минулого року, за що ФФУ та всі учасники оргкомітету отримали найвищі оцінки", – переконаний Андрій Бондаренко, керівник департаменту з підготовки та проведення в Україні фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році.

Нагадаємо, що раніше УЄФА прийняв заявочні досьє від дев’яти національних асоціацій, що претендують на проведення єврокубкових фіналів у 2021 році та опублікував перелік міст-претендентів на проведення відповідних матчів, серед них — і Харкова.



Виконавчий комітет УЄФА 29 травня 2019 року назве асоціації, які прийматимуть фінали Ліги Європи УЄФА, Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок та матч за Суперкубок УЄФА 2021 року.