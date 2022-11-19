Збірна Бельгії зазнала несподіваного фіаско в товариському матчі з Єгиптом (1:2) в рамках підготовки до Мундіалю.

Салах і Азар перед матчем

Бельгія провалила генеральну репетицію перед чемпіонатом світу. "Червоні дияволи" вийшли майже основним складом з Азаром і де Брюйне, але програли Єгипту.

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Кевін взагалі став антигероєм. Через нього Бельгія пропустила перший гол – лідер Манчестер Сіті погано обробив м'яч на власній половині та дозволив Мостафі Мохамеду красиво забити з-за меж штрафного.

На початку другого тайму Єгипет подвоїв перевагу, коли Салах вирізав класний пас з власної половини на хід Трезеге. Бельгія відквитала лише один м'яч – Опенда замкнув простріл Карраско.

На чемпіонаті світу Бельгія зіграє в групі з Канадою, Хорватією та Марокко. Єгипет не кваліфікувався на Мундіаль, програвши у вирішальній дуелі Сенегалу.

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