Сборная Бельгии потерпела неожиданное фиаско в товарищеском матче с Египтом (1:2) в рамках подготовки к Мундиалю.

Салах и Азар перед матчем

Бельгия провалила генеральную репетицию перед чемпионатом мира. "Красные дьяволы" вышли почти основным составом с Азаром и де Брюйне, но проиграли Египту.

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Кевин вообще стал антигероем. Из-за него Бельгия пропустила первый гол – лидер Манчестер Сити плохо обработал мяч на собственной половине и позволил Мостафе Мохамеду красиво забить из-за пределов штрафной.

В начале второго тайма Египет удвоил преимущество, когда Салах вырезал классный пас со своей половины на ход Трезеге. Бельгия отквитала только один мяч – Опенда замкнул прострел Карраско.

На чемпионате мира Бельгия сыграет в группе с Канадой, Хорватией и Марокко. Египет не квалифицировался на Мундиаль, проиграв в решающей дуэли Сенегалу.

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