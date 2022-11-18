Товариські матчі учасників ЧС-2022

Камерун – Панама – 1:1

Голи: Чупо-Мотінг, 48 – М. Мурільйо, 55

Бельгія – Єгипет – 1:2

Голи: Опенда, 76 – Мохамед, 33, Трезеге, 46

Бахрейн – Сербія – 1:5

Голи: Хілал, 15 (пен.) – Тадіч, 8, 50, Влаховіч, 51, Джурічіч, 87, Йовіч, 90

Сьогодні був останній день, коли спаринги проводили учасники ЧС-2022. Шансом скористалися три збірні, які розпочнуть груповий етап дещо пізніше за інших.

Камерун вийшов бойовим складом, але не зміг здолати Панаму, яка у Північноамериканському відборі посіла лише п'яте місце. Суперники обмінялися голами на старті другого тайму, у складі африканців відзначився Чупо-Мотінг з Баварії.

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Ще більшою несподіванкою стала поразка Бельгії від Єгипту, який ми на ЧС не побачимо. "Червоні дияволи" також навантажили основу, проте вона не впоралася із Салахом та компанією. Зірка Ліверпуля асистував Трезеге на другий гол. Бельгійці відповіли лише точним ударом Лоїса Опенда.

Серби підняли собі настрій розгромом Бахрейна. У першому таймі балканці пожаліли опонента, але в другому набили 4 голи без відповіді. Дубль в активі Душана Тадіча, який 20 листопада відзначатиме 34-річчя. У цей же день о 18:00 за київським часом Катар та Еквадор відкриють чемпіонат світу – усім збірним стане не до розваг і відпочинку.

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