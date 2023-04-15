Головним героєм господарів став Оллі Воткінс. Нападник відзначився асистом та двома голами. Могло бути й три, але один з них скасували через офсайд. Загалом після ЧС-2022 жоден гравець не був причетний до більшої кількості голів в АПЛ, аніж Воткінс.

Астон Вілла розгромила Ньюкасл і продовжила фантастичну серію з Емері – Воткінс з дублем рветься в збірну Англії

Перемога також дозволила Унаї Емері продовжити круту серію, підопічні якого набрали 22 з 24 можливих очок в останніх 8 турах англійської першості. Це дозволяє команді йти шостою. Ньюкасл залишився третім, але ризикує втратити своє місце, адже МЮ має матч у запасі.