Главным героем хозяев стал Олли Уоткинс. Нападающий отличился ассистом и двумя голами. Могло быть и три, но один из них был отменен из-за офсайда. В общем, после ЧМ-2022 ни один игрок не был причастен к большему количеству голов в АПЛ, чем Уоткинс.

Астон Вилла разгромила Ньюкасл и продолжила фантастическую серию с Эмери – Воткинс с дублем рвется в сборную Англии

Победа также позволила Унаи Эмери продолжить крутую серию, подопечные которого набрали 22 из 24 возможных очков в последних 8 турах английского первенства. Это позволяет команде идти шестой. Ньюкасл остался третьим, но рискует потерять свое место, ведь у МЮ есть матч в запасе.